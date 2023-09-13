Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçük altında olduğu ihbarı üzerine AFAD, Emniyet, jandarma ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi.
Afad'DAN AÇIKLAMA
Afad'dan yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldiği belirtilerek, "Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam