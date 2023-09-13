Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçük altında olduğu ihbarı üzerine AFAD, Emniyet, jandarma ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi.