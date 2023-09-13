Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü, 6 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, işçi yakınları da olay yerine akın etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan 6 yaralı hastanelere kaldırıldı. Göçük haberini alan işçi yakınları ise hastanelere ve maden ocağına koştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla süratle hastanelere kaldırıldı. Göçükten yaralı olarak kurtulan Ergün Üstün, getirildiği Ereğli Devlet Hastanesinde yaptığı açıklamada, "İçerde 5-6 arkadaşımız kaldı. Arkadaşlarımız müdahale ediyor" dedi.

Öte yandan, bölgedeki çalışanların yakınları, göçük haberinin alınmasının ardından madene akın etti. Sağ kurtulanlar yakınlarına sarılırken uzun süre gözyaşı döktüler. Yaralı yakınları ise hastanelere koştu. Hastanede de zaman zaman duygusal anlar yaşandı. - ZONGULDAK