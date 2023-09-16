Zonguldak'ta maden göçüğü: Yaralı işçi, kaybettiği mesai arkadaşını anlattı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtulan Rıfat Öztürk, 23 yıldır yer altının zorluklarında birlikte çalıştığı ve kardeşi gibi sevdiği Ramazan Yıldırım'ı bu olayda kaybetmekten büyük üzüntü duyuyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtulan Rıfat Öztürk, 23 yıldır yer altının zorluklarında birlikte çalıştığı ve kardeşi gibi sevdiği Ramazan Yıldırım'ı bu olayda kaybetmekten büyük üzüntü duyuyor.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte yaralanan ve tedavi gördüğü Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nden dün taburcu edilen 3 çocuk babası 49 yaşındaki Öztürk, olay anını unutamıyor.

Göçük sonrası üzerinde kömür yığınları ve tahkimat olmasına rağmen kendisini kurtarmaya gelen ekiplerden öncelikle mesai arkadaşlarını kurtarmalarını istediğini belirten Öztürk, olayda 23 yıldır yer altında birlikte çalıştığı Ramazan Yıldırım'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

"Olay bir anda oldu, ocağın nasıl göçtüğünü anlamadık"

Rıfat Öztürk, gazetecilere, bir aylık yıllık izinin ardından pazartesi iş başı yaptığını, olayın çarşamba günü yaşandığını söyledi.

Olayın bir anda olduğunu ve ocağın nasıl göçtüğünü anlamadıklarını aktaran Öztürk, göçük altında kaldıklarını anlattı.

Öztürk, üzerinde tahkimat ve komple kömür olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alanda 4 arkadaşımız çalışıyordu. Bu 4 arkadaşımdan rahmetli Ramazan Yıldırım bizden birkaç metre daha uzaktaydı. Ben 'O kurtulur.' diyordum. Göçük yaşandığı anda olayın şokunu ilk atlatınca 'Bizi kurtarın.' amaçlı sürekli ona seslendim çünkü ocağımızda en tecrübeli benle beraber o vardı. Biz bir zaman sonra sesimizi duyurduk. Mesai arkadaşlarımız ses verdiler. Sesimizi duyduklarını bize ilettiler. Bize ulaşıldı. Arkadaşlarımızın cesaretleriyle çalışmalarıyla fedakarlıklarıyla Allah'a şükür hayata geri döndük."

Yaşadığı anı unutamadığını vurgulayan Öztürk, "Arkadaşlarımız kendilerini bize emanet ederler, çok güvenirlerdi. Beni kurtarma çabası içerisinde olan arkadaşlarımıza, kendimden önce diğer göçük altında kalan arkadaşlarıma ulaşılmasını, onların kurtarılmasını söyledim. Her arkadaşımızın başındaki diğer arkadaşlarımızın onları kurtarma çalışması yaptığını söylediler. 'Ağabey biz de seni alacağız buradan.' dediler. Bizleri göçükten aldılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"23 yıldır ekmeğimizi, suyumuzu, tüm kaderimizi, hayatımızı paylaşmıştık"

Öztürk, Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Kurtulduğuma dahi sevinemiyorum. Keşke benim elim, kolum kopsaydı da arkadaşımız bizim gibi sağ çıksaydı. En çok ona üzülüyorum çünkü kardeş gibiydik. 23 yıldır ekmeğimizi, suyumuzu, tüm kaderimizi, hayatımızı orada paylaşmıştık. Olumlu, olumsuz her şeyimiz beraber, 23 yıldır aynı vardiyalarda sürekli mesai tuttuk." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıl önce emekliliğe hak kazandığını belirten Öztürk, "3 evladım var, ikisi üniversitede okuyor. Çocuklarım üniversiteyi bitirene kadar çalışmayı planlıyordum. Çocuklarımız için 2 yıl daha çalışmayı düşünüyordum ama bu saatten sonra nasıl bir karar alırım, olayın şokunu atlatıp daha bunu düşünemedim." dedi.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 45 yaşındaki maden işçisi Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.