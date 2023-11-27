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Zonguldak'ta Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

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Yaşam Haberleri
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Zonguldak Valiliği, bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Zonguldak Valiliği, yarın itibariyle bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın saat 15.00 ile çarşamba günü saat 15.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve baca gazı gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yaşam

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