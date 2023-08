Zonguldak'ta Komşu Tarafından Vurulan Köpeğin Ayağı Ampute Edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Hasan Terzi'nin komşusu tarafından av tüfeği ile vurulan Karabaş isimli köpeğinin ayağı ampute edildi.

Devrek ilçesine bağlı Karakoçlu köyünde Hasan Terzi'nin sahibi olduğu Karabaş isimli av köpeği, Terzi'nin komşusu tarafından av tüfeği ile vuruldu. Biranda kanlar içinde kalan köpek, Zonguldak'taki veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen köpeğin sağ ayağında kurşun tespit edildi. Hemen ameliyata alınan köpeğin bacağındaki kurşun başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Ancak ayaktaki sinirler ve kemikler koptuğu için köpeğin sağ ayağı ampute edilmek zorunda kaldı. Yoğun bakıma alınan köpek, tedavi sürecinin ardından taburcu edilecek.

Veteriner hekim Önder Alkan, "Şimdi bize gelen vakada av köpeği köyde silahla yaralanmış. Ayağının bir tanesi yukarı taraftan yani kürek kemiğinin altından parçalanmış vaziyette. Bütün sinirler, damarlar, her şey kopmuş. Ampute etmek zorunda kaldık. Çünkü bacağı kullanma şansı bundan sonra yoktu. Sinirler, damarlar, her şey kemik falan parça parça olmuş. Bundan sonraki hayatına üç bacaklı olarak devam edecek. Ameliyatımız iyi geçti. Şu an yemeye içmeye başladı, tedavisi devam ediyor. Serum tedavisi, antibiyotik tedavisi devam ediyor ve iyi olacağını düşünüyoruz. Biz bir kurşun çıkardık. Kurşunun girdiği yer belli, çıktığı yer belli" dedi. - ZONGULDAK