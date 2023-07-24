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Zonguldak'ta Kızlar Plajında Bir Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kızlar plajında bir kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kızlar plajında bir kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kızlar Plajında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişi için sağlık ekipleri çağrıldı. Şahsının denizden çıktığı sırada bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizde boğulan şansa kalp masajı yaparak hastaneye getirdi. Kimliği tespit edilemeyen kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Yaşam Haberler

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