Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda Boğulan Adam Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda serinlemek için denize giren bir adam boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda serinlemek için denize giren adam isimli bir adam boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Kızlar Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren R.Ü. isimli kişi, dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Adamın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar R.Ü.'yü denizden kurtararak bota çıkardı. R.Ü., botla sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen R.Ü. kurtarılamadı. - ZONGULDAK