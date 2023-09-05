Zonguldak'ta Kira Borcu Yüzünden Evden Çıkartılan 7 Çocuklu Aileye Hayırsever İşadamından Yardım

Zonguldak'ta 11 yıl önce desteklerle lojmana yerleştirilen 7 çocuklu aile, kira borcu sebebiyle yaşadıkları evden çıkartıldı. Üstüne bir de 16 bin liralık icra şoku yaşayan aile, hayırsever bir işadamının yardımıyla yeni evlerine taşındı.

Kilimli ilçesinde 48 yaşındaki ayakkabı boyacısı Metin Nalbant ile eşi Fatma Nalbant ve 7 çocuğu, 11 yıl önce evleri yıkılma tehlikesi geçirince bir lojmana yerleştirildi. Ancak 11 yıl sonra aile, kira borcundan dolayı icraya verildiğini öğrenince şok yaşadı. 7 çocuk ve 11 torun toplam 20 kişilik aile, 16 bin 300 liralık icra borcu nedeniyle zorda kaldı. Geçen Şubat ayında aile tahliye edilerek lojman yıkıldı. Bunun üzerine bir hayırsever, belediye aracılığı ile aileye ulaşarak yardım etmek istediğini söyledi. Yan komşularının 150 bin liraya satışa çıkardığı evi hayırsevere söyleyen aile, kendilerine gönderilen parayla evi satın aldı.

"Herkese bir oda vermek istedim"

Daha önce çocuklarıyla birlikte aynı yerde yemek yiyip aynı yerde uyuduklarını anlatan Metin Nalbant, hayırseverin desteğiyle yerleştikleri evde çocuklarına birer oda verdiğini anlattı. Satın alınan evi gezerek mutluluğunu ve heyecanını ailesiyle paylaşan Nalbant, icra borcunun kaldırılması için destek istedi. Bir çocuğunun üniversiteye hazırlandığını ifade eden Metin Nalbant yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benim bundan önceki evim bir şirket tarafından bana verildi. O ev yıkılmak üzereydi. Yoldan geçen evden korkuyordu. Dönemin muhtarı ve belediye başkanı bir araya gelip bana lojmanı gösterdiler. O dönem bana doktorlar ve her yerden yardım ettiler. 3,5 ay iki usta çalıştırıp evi bana yaptırdılar. 10-11 sene kaldım. Sonra 'bu ev yıkılacak' dediler. Kira bedeli falan istememişlerdi."

11 sene sonra kendisine 'çık' denildiğini anlatan Nalbant, "Şubat ayında çıktım. Ev de yok, kiraya ev veren yok. Burada bir ağabey bana kredi çekti. Evi alıverdi. Halen kredisini ödüyorum. İki odalı o eve girdim. Bu sefer bana bir anda 16 bin 300 lira icra geldi. Onca sene bana herhangi bir şey söylenmemişti. Zaten ben şu anda 20 ekmek gidiyor. Beş bin liraya yakın ekmek borcum var. İcrayı nasıl ödeyeyim. Ekmek parasını ödeyemiyorum ki. Şu anda bir hayırsever ağabeyim bana ev alıverdi. Beni bu 16 bin 300 liradan kurtarın da artık başka bir şey istemiyorum." - ZONGULDAK