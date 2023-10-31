Zonguldak'ta Kaybolan Anne ve Kızı Ormanlık Alanda Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan anne ve kızı, uzun süren çalışmalar sonucunda ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Anne ve kızı hastaneye kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan anne ve kızı ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi Sarı Korkmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne Zeynep Y. ve kızı İrem Y. ortadan kayboldu. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren çalışma sonucunda anne ve kızı ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı anne ve kızı sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK