Zonguldak'ta Kavşakta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir motosikletli, kavşaktan dönerken kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kavşaktan dönmek isteyen bir motosikletli kontrolü kaybedince kaza yaptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi Devrek Yolayrımı mevkisinde yaşandı. Selin D. idaresindeki 67 ABR 133 plakalı aracıyla kavşaktan dönmek istedi. Döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yola devrildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü Selin D. hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK