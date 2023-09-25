Zonguldak'ta Kamyonun Devirdiği Direk Yolda Yürüyen Adamın Üzerine Düştü

Zonguldak'ta bir kamyon geri manevra yaparken çarptığı aydınlatma direği yolda yürüyen bir adamın üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta bir kamyon; geri manevra yaptığı sırada aydınlatma direğini devirdi. Direk bu sırada yoldan yürüyen adamın üzerine yıkıldı. Direğin çarpmasıyla yere yığılan adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz 21 Eylül günü Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. PTT'ye ait kargo aracı kavşaktan dönmek istediği sırada geri manevra yaptı. Bu sırada 6 metre boyundaki aydınlatma direğine çarpan kamyon, direği devirdi. Direk bu sırada yolda yürüyen 38 yaşındaki F.K.'nin üzerine yıkıldı. Direkle birlikte yere yığılan F.K. kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından F.K.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası sürücünün ifadesine başvuruldu. F.K. ise hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. - ZONGULDAK