Zonguldak'ta Kamyonun Altına Giren Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü için ekipler adeta zamanla yarıştı. Kazada sürücü vücudunda kırıklar meydana geldi ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sıkışan sürücüye dakikalarca kurtarma çalışması yaptılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü için ekipler adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Gülüç Beldesi mevkisinde yaşandı. Ahmet Ö. yol kenarında park halinde olan 67 SC 442 plakalı kamyonuyla hareket ettiği esnada Çağatay K. idaresindeki 06 DPK 676 motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonun altına girdi. Motosiklet sürücüsü Çağatay K. kamyonun altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 20 dakika boyunca sürücüyü kamyonun altından kurtarmaya çalıştı. Adeta zamanla yarışan ekipler vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar medana gelen motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.