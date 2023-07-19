Zonguldak'ta kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı'nın Mollabey ile Aşağıdağ köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinin ölüm haberini alan ve Aşağıdağ köyüne giden İlker Şen idaresindeki 67 LK 569 plakalı araç, Gümeli istikametinden gelen Veli Akcan idaresindeki 67 ACG 136 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte, otomobillerde bulunan Yiyit A.Ş., İlker Ş, Veli A. ve Fatma Ş. yaralandılar. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yan koltukta bulunan ve kazada ağır yaralanan İlker Şen'in eşi Eda Şen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eda Şen'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK