Zonguldak'ta İzciler Milli Şuur Kazandı

Zonguldak'ta "Kurtuluşa İlk Adım Kampı "Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğince Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda, izcilerle gerçekleştirildi.

Özgür Öztürk liderliğinde gerçekleştirilen kampa Karaelmas ve Uzun Mehmet Mesleki Teknik Liseleri ile Mehmet Çelikel Lisesi'nden 70 öğrenci katıldı. Kampta izcilere; Türk Milletinin tarih yolculuğu, mücadelesi ve zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhu anlatıldı. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle anıp, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İzcilere milli şuur ruhu kazandırılması hedeflendi. İzciler tarafından günün anlam ve önemine uygun canlandırmalar ve sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen kampta ayrıca aday izcilikten, izciliğe geçen izciler yemin edip fular taktı. Törende fularları liderleri tarafından kendilerine takdim edildi DKMP Zonguldak Şube Müdürlüğü personeli, lider ve öğrencilerle Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüşte katılımcılara, biyoçeşitlilik, flora ve fauna hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca kamp süresince Özgür Öztürk liderliğinde; izcilik eğitimleri, drama faaliyetleri, gece etkinliği, düşünme atölyesi çalışmaları gibi faaliyetler yapıldı. - ZONGULDAK