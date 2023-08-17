Zonguldak'ta iş makinesi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
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Zonguldak'ta meydana gelen kazada iş makinesi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasına kaydedildi ve görüntülerde yolcuların büyük korku yaşadığı görülüyor.
7 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
ZONGULDAK Zonguldak'ta iş makinesi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen kazada K.S. idaresindeki iş makinesi, N.Ç. idaresindeki 67 M 8058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsündeki araç kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle büyük korku yaşayan yolcuların çığlıklar içerisinde araçtan indikleri yer alıyor.