Zonguldak'ta iş makinesi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Kepez Mahallesi'nde meydana gelen kazada iş makinesi ile halk otobüsü çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasına kaydedildi.
Zonguldak'ta iş makinesi ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen kazada K.S. idaresindeki iş makinesi, N.Ç. idaresindeki 67 M 8058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı kaza anı halk otobüsündeki araç kamerasına anbean kaydedildi.
Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle büyük korku yaşayan yolcuların çığlıklar içerisinde araçtan indikleri yer alıyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam