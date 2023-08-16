Zonguldak'ta iş makinesi halk otobüsüne çarptı: 7 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk otobüsüne çarptı ve 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İş makinesi ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan iş makinesin halk otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. K.S. idaresindeki iş makinesi, Kepez istikametine seyir halinde olan N.Ç. idaresindeki 67 M 8058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Kdz. Ereğli Özel Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Erdoğan ise hemen olay yerine gelerek yaralılarla ilgilendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.