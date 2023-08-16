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Zonguldak'ta iş makinesi halk otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş makinesi, freninin boşalması sonucu halk otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iş makinesinin halk otobüsüne çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde H.A. idaresindeki kepçe, freninin boşalması üzerine Nurullah Ç'nin kullandığı 67 M 8058 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazada halk otobüsündeki 5 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Yaşam

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