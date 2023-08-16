Zonguldak'ta iş makinesi halk otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir iş makinesi, freninin boşalması sonucu halk otobüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.