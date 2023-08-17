Zonguldak'ta İnşaatta İşçi Düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kırmacı Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya Y.K. inşatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Y.K.'nın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK