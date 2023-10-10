Zonguldak'ta İhsaniye Mahallesinde Ev Yangını

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi İhsaniye Mahallesinde çıkan ev yangınında itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi İhsaniye Mahallesinde çıkan ev yangını ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre müstakil bir evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerime gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans eseri yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK