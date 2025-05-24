Zonguldak'ta Hayvansever Kadın, Ölen Köpeğinin Hatırasına Yeni Bir Sokak Köpeğini Sahipleniyor

Zonguldak'ta Hayvansever Kadın, Ölen Köpeğinin Hatırasına Yeni Bir Sokak Köpeğini Sahipleniyor
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Arzu Boncuk, hastalığı nedeniyle veterinere getirdiği köpeği Babacan'ın ölümünün ardından klinikteki yaralı sokak köpeğini sahiplendi. Sokak köpeğine tedavi için sponsor arayan Boncuk, kendi çocuğu gibi gördüğü Babacan'ı kaybetmenin acısıyla yeni bir cana umut olmaya karar verdi.

ZONGULDAK'ta Arzu Boncuk'un hastalığı nedeniyle tomografi çekimi için veterinere getirdiği köpeği 'Babacan' öldü. Büyük üzüntü yaşadığı sırada klinikteki yaralı sokak köpeğini fark eden Boncuk, ölen Babacan'ın hatrına aynı gün bu köpeği sahiplendi.

Zonguldak'ta 10 gün önce aracın çarptığı sokak köpeğini, hayvanseverler bir veteriner kliniğine getirdi. Kalçasında ve ön bacağında kırıklar bulunan köpeğin tedavisi için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Kampanya sürerken, Ereğli ilçesinde yaşayan Arzu Boncuk da aynı kliniğe köpeği 'Babacan'ı karnındaki şişlik nedeniyle tomografi çekilmesi için getirdi. Anestezi yapılan Babacan, tomografi çekilemeden öldü. Bunun acısını yaşadığı esnada Arzu Boncuk, tedavi bekleyen sokak köpeğini fark edip, sahiplendi. Arkadaşıyla geldiği otomobile hem yaralı sokak köpeğini hem de ölen Babacan'ın çöp poşetine sarılı bedenini koydu. Boncuk, sonrasında ölen köpeğini toprağa gömdü.

'ANESTEZİYİ KALDIRAMADI'

Köpeği Babacan için gözyaşı döken Arzu Boncuk, "Çocuğuma ne olduğunu anlayamadık. Ereğli'de tomografi yok diye getirdik. Onun için getirdik ama tomografi hiç çekilemedi, anesteziyi kaldıramadı. Bu çocuk için de paylaşımları görmüştüm. Zonguldak'ta tedavi için sponsor arıyorlardı, yaklaşık 60 bin civarında ameliyat masrafı varmış. Tedavisi olmadığı için barınağa bırakılacakmış. Ben de gelmişken Babacan'ın hatrına, ruhuna onu almaya karar verdim. Tedavi ettirmeye çalışacağım, Ereğli'de' dedi.

'BARINAKTA BU ÇOCUKLARIN HİÇ ŞANSI YOK'

Köpek ve kediler için yaşam alanı yaptığını, 400 civarında cana baktığını ifade eden Boncuk, "Şu an sokak hayvanlarına elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Onlarla beraber yaşıyorum, evim de orada. Onlara cennet sunmaya çalışıyorum. Özellikle engelli çocukları asla ortada bırakmamaya çalışıyorum. Bu çocuğumuzun da hikayesini öğrenince almaya karar verdim. Babacan, kendi çocuğumdu benim. Onu kaybettik. Onun yerine bu çocuğu kurtarmaya, almaya karar verdik. Onun başına trafik kazası gelmiş, arka kalça, ön bacak kırık fakat tedavi edilememiş, barınağa gidecekti. Barınakta bu çocukların hiç şansı yok. Götürüp Ereğli'de, kendi veteriner kliniğimde yapılacak bilecek ne varsa yapacağız. Felç de kalsa ömrümün sonuna kadar bakacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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