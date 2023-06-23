Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta havalı tüfekle yaralı kedi tedavi altına alındı

Zonguldak'ta havalı tüfekle yaralı kedi tedavi altına alındı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta bir gider borusunda havalı tüfekle yaralı halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan muayenede omuriliğinde saçma tespit edilen kedinin tedavisi sürüyor.

Zonguldak'ta havalı tüfekle yaralanmış halde gider borusunda bulunan Kedi, tedavi altına alındı.

Ontemmuz Mahallesi'nde hayvanseverler, yol kenarındaki bir gider borusundan gelen kedi sesini duydu. Hayvanseverler, kendi çabalarıyla buradan çıkardıkları kediyi veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde saçma tespit edildi. Saçma, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından çıkarıldı. Vücudunun bir kısmı felç olan kedinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kedinin kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Alkan, gazetecilere, kediye kliniğe getirilir getirilmez müdahalede bulundukları belirterek, "Kedinin arka tarafının felç olduğunu, radyoloji görüntülemelerinden sonra omuriliğine saçma, mermi saplandığını tespit ettik. Hayvanın arka tarafı komple felç. Ömür boyu felç kalma ihtimali var. Saçmanın çıktığı yer belli. Çok büyük harap olmazsa 5-6 ay içerisinde tekrar yürüyecek vaziyete gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Yaşam

Zonguldak kedi Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title