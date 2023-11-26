Zonguldak'ta Fırtınada Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli fırtınada teknesiyle mahsur kalan 80 yaşındaki balıkçı Kemal Dere, oğlu tarafından kurtarıldı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Zonguldak'ta önceki günlerde fırtına nedeniyle teknesinde mahsur kalan 80 yaşındaki balıkçı Kemal Dere'yi oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışta teknesiyle limana girmek isteyen 80 yaşındaki Kemal Dere, dalgalarla birlikte savruldu. Karaya yanaşamayan tekne sahibi, oğluna ulaşarak yardım istedi. Teknenin halatını oğluna atarak çekmesini isteyen baba, karaya yaklaşmayı başardı. Baba Kemal Dere, oğlunun halatı çekmesiyle birlikte karaya çıkmayı başardı. O anlar ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - ZONGULDAK