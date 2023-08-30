Zonguldak'ta Fındık Tarlasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Zonguldak'ın Merkez'e bağlı Karapınar köyünde bulunan fındık tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Zonguldak'ta Merkeze bağlı Karapınar köyünde fındık tarlasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Merkez'e bağlı Karapınar köyünde bulunan fındık tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle birlikte köylüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK