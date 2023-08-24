Zonguldak'ta Evinden Düşen Genç Hayatını Kaybetti
Yaşam Haberleri
Zonguldak'ta evinin korkuluklarından düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta evinin korkuluklarından düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta dengesini kaybederek evinin korkuluklarından düşen 26 yaşındaki Enes Ülgen Karakoca ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Karakoca, 39 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Enes Ülgen Karakoca'nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben memleketi Kastamonu'nun Araç ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam