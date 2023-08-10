Zonguldak'ta erik ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kandilli beldesi Yenimahalle'de evinin önündeki erik ağacına çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çıktığı erik ağacından düşen kişi öldü.
Kandilli beldesi Yenimahalle'de evinin önündeki erik ağacına çıkan Halit İbşiroğlu (63), dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede İbşiroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından emekli öğretmenin cenazesi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Yaşam