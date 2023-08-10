Zonguldak'ta erik ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kandilli beldesi Yenimahalle'de evinin önündeki erik ağacına çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.