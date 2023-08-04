Zonguldak'ta Emekli Madenciye Yapılan Şaka Viral Oldu

Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan bir madenci, emekli olan arkadaşlarına yaptığı şakanın kurbanı oldu. Şaka, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan 1 çocuk babası Erol Toprak, 14 yıl önce emekli olan arkadaşlarına yaptığı şakanın kurbanı oldu.

Zonguldak'ta İnağzı Mahallesi'nde özel maden ocağında çalışan 1 çocuk babası Erol Toprak, 14 yıl önce emekli olan arkadaşlarına anı kalması için bir şaka hayata geçirdi. Toprak, emekli olan arkadaşlarının kıyafetlerini yırtıp, yağ ve talaş dökerek kutladı. Yapılan bu şaka gelenek haline gelince 14 yıl boyunda devam etti. Geçtiğimiz günlerde emekli olan ve şakanın mimarı olan Erol Toprak'a aynı şakayı bu kez arkadaşları yaptı. Arkadaşları Toprak'ın kıyafetlerini yırtıp, yağ ve talaş döküp yıkadı. O anlar ise cep telefon kamerasına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan video binlerce beğeni aldı.

Şakanın ardından açıklama yapan madenci Erol Toprak, "14 sene önce ben başlatmıştım. arkadaşlarla, 14 sene sonra da Allah nasip etti. Aynı geleneği bana devam ettirdiler. Yırttılar. Yağ falan. Mazot talaş. En sonda yıkadılar. Geleneğimiz bu şekilde. 20 yıldır madende çalışıyorum. Her emekli olana böyle bir anı kalsın diye yaptık. Maksat anı kalsın diye" şeklinde konuştu.

Alın teri çalışınca zorluk hissetmediğini ifade eden Toprak, "Şartlar iyi. Çakışmaya devam edeceğim. Mutluluk verici. Normalde Ocak zevklidir. Dikkat ister. Ailemizi geçindirmek için ocakta çalışıyoruz. Güzel bir duygu. Alın teri ile çalışınca zorlukta hissetmiyorsunuz" dedi. - ZONGULDAK