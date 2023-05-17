Zonguldak'ta düşen kedi sağlığına kavuştu

ZONGULDAK'ta apartmanın beşinci katından düşerek sol ön bacağı kırılan ' Zeytin' adlı Kedi, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Zonguldak merkeze bağlı 467 evlerdeki Mehtap Y. tarafından beslenen 1 yaşındaki Zeytin isimli Kedi, beşinci kattan düştü. Mehtap Y., kediyi tedavisi için veteriner kliniğine götürdü. Kedinin kırılan sol ön bacağı alçıya alındı.

Veteriner Hekim Gökmen Koç, evlerinde kedi besleyen vatandaşların pencere ve balkon kapılarını kapalı tutmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, 'Beşinci kattan düşme vakası gece saatlerinde bize ulaştı. Yaptığımız tetkiklerde sol ön bacağında kırık tespit ettik. Ardından hemen ertesi gün ameliyata aldık. Kedinin genel durumu iyiydi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Yaz gelmesiyle birlikte kedilerimiz atlama riski ile karşı karşıya kalabiliyor. Maalesef böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle bu mevsimde camlarımızın balkonlarımızın açık olmamasına dikkat edelim' dedi.(DHA)