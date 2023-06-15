Zonguldak'ta doğum esnasında kırılan buzağının bacağına 6 platin takıldı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Dereköseler köyünde bir ineğin doğum esnasında buzağısının ön bacağı kırıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan ameliyatla buzağının bacağına 6 platin takıldı ve yürümeye başladı.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Dereköseler köyünden doğum esnasında buzağının kırılan ön bacağına 6 platin takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma İlçesi Dereköseler köyünde meydana geldi. İddiaya göre bir ineği doğum esnasında buzağının ön bacağı kırıldı. Hayvan sahiplerinin fark etmesi üzerine hemen kent merkezinde veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen buzağı hemen ameliyata alındı. Buzağının kırılan ön ayağına 6 platin takıldı. Ameliyat sonrasında veterinerden taburcu edilen buzağının yürümeye başladığı öğrenildi. - ZONGULDAK