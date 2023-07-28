Zonguldak'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Kurtarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç, jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'ten Filyos sahiline denize girmek için gelen 17 yaşındaki Halit Ç. dalgalı olan denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar tarafından ihbarda bulunarak yardım istedi. Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan gencin olay yerinde kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Halit Ç. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası hayata döndürülen Halit Ç., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilecek. - ZONGULDAK