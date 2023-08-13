Zonguldak'ta Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde suya kapılan ve Sahil Güvenlik ekiplerince çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızlar Plajı'nda serinlemek için denize giren R.Ü, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

R.Ü'nün boğulma tehlikesi yaşadığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, R.Ü'yü sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.