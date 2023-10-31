Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında meşale patlaması: 3 veli yaralandı

Zonguldak'ta bir okulda düzenlenen kutlama töreninde yakılan meşalenin parlaması sonucu 3 veli yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Zonguldak'ta bir okulda düzenlenen kutlama töreninde yakılan meşalenin parlaması nedeniyle yaralanan 3 veli, hastaneye kaldırıldı.

Dilaver İlkokulu'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, bir velinin elinde bulunan meşale yakılmak istendiği sırada parladı. Alevlerin sıçraması sonucu 3 veli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.