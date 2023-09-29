Zonguldak'ta Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dengesini kaybederek balkondan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı Kılçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için balkona çıkan F.A. (47) isimli kadın, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalenin ardından Zonguldak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK