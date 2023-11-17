Zonguldak'ta Balıkçı Tekneleri Kötü Hava Şartları Nedeniyle Karaya Çekildi

Zonguldak'ta hafta sonu hava durumunun olumsuz seyredeceği tahminleri üzerine Kozlu Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı tekneleri tek tek karaya çekildi.

Hafta sonu boyunca ülke çapında beklenen kuvvetli fırtına ve yoğun yağışlar konusunda ciddi uyarılarda bulunulmasının ardından Batı Karadeniz'in de sert hava şartlarının etkisi altında kalması bekleniyor. Beklenen kötü hava şartlarının hava ve deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceğini belirtildi.

Alçak basınç ve cephe sisteminin, 18 Kasım Cumartesi günü özellikle Kuzeybatı bölgelerinde fırtınaya yol açması bekleniyor. Batı Karadeniz'de saatte 50 ile 85 kilometre arasında rüzgarlar ve 40 ile 100 milimetre arasında şiddetli yağışlar öngörülüyor. Bu bölgelerde 2 ila 6 metre yüksekliğinde dalgaların oluşabileceği tahmin ediliyor.

Hava durumunun olumsuz seyredeceğinin beklenmesi üzerine Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar limandaki teknelerini çekicilere yükleyerek otoparka götürdü. Bazı balıkçılar da teknelerini arkadaşlarının da yardımıyla önce karaya çıkarttı ardından karadan yürüterek barınaklarının içerisine taşıdı.

Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, "Ayın 19'unda meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 2018'deki büyük fırtınaya benzer fırtına bekliyoruz. Havanın kuzey batıdan kuvvetli eseceği, pazar günü akşam üzeri de Kozlu ve Bartın kıyıları olmak üzere çok kuvvetli fırtına bekliyoruz. Fırtınaya önlem olarak teknelerimizi liman dışına taşıyoruz. Otoparka taşıyoruz. Bu konuda gerekli anonsları yaptırdık. Tüm arkadaşların önlem alması için gerekli çalışmaları yaptık. Tedirginiz uyumayacağız. Bekleyeceğiz. 2018 yılında bizim koruyucu mendereğimiz yıkıldı. Onun yerine menderek yapılmadığı için limanımız her türlü dalga ve rüzgara maruz kalıyor. Yeni proje ile yerine yapılmasını bekliyoruz. Önemli olan pazar gününü atlatmak" dedi.

Başkan yardımcısı İsmail Hakkı Balta ise "Kozlu Liman Müdürü olarak görev yapıyorum. Kooperatifimizin işletmesinde olan Kozlu Balıkçı Barınağı'nın önümüzde Cumartesi gecesi başlayıp Pazar günü sürecek olan hava mualefetinden dolayı balıkçı arkadaşlarımız teknelerini emniyete almak için yardımcı oluyoruz. Kendi teknelerimizi de aldık. Liman aslında aslında tehlike arz ediyor. İstihdam haddinini çok üzerinde tekne var. 130 kapasiteli limanda 450 kayık var. Kayıkların birbirine vurarak parçalanma riski var. Koruyucu menderek 2018'deki afette yıkıldı. Yapılmadığı için Kozlu Balıkçı Barınağı Batı Karadeniz'de önemli balık çıkartma limanı. Menderek yapılmadığı için biz de kendimizi koruma altına alıyoruz" dedi. - ZONGULDAK