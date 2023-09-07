Zonguldak'ta ATV Kazası: Yamaçtan Aşağı Uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi ATV ile yamaçtan aşağı uçtu. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada ATV ile yamaçtan aşağı uçtu.

Olay Kdz. Ereğli ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. ATV olarak bilinen motosikletiyle lojman içerisindeki ormanlık alanda sürüş yapan Sinan D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan aşağı uçtu ve kullandığı motosikletin altında kaldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sinan D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Sinan D. tedavi altına alınırken kaza nedeniyle vücudunda ezilmeler meydana geldiği öğrenildi polisin olayı ile tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK