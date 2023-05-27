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Zonguldak'ta Amatör Balıkçılar İstavrit ve Mezgit Avına Çıktı

Zonguldak'ta Amatör Balıkçılar İstavrit ve Mezgit Avına Çıktı

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ta amatör balıkçılar liman çevresinde mezgit ve İstavrit avına çıktı. Amatör balıkçılığa ilgi artarak devam ediyor.

Zonguldak'ta amatör balıkçılar liman çevresinde mezgit ve İstavrit avına çıktı.

Zonguldak'ta 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından amatör balıkçılığa ilgi artarak devam ediyor. Öğlen saatlerinde amatör balıkçılar, küçük teknelerle denize açılarak liman çevresinde avlanmaya başladı.

Amatör balıkçıların ağlarına İstavrit ve mezgit vurduğu öğrenildi. Balıkçılar, tuttuğu balıkları balıkhanelere satılarak kendilerine maddi gelir sağlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zonguldak Yaşam Haberler

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