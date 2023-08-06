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Zonguldak'ta 7 yıldır kayıp olan Nesrin Koçaklı'dan hala haber alınamıyor

Yaşam Haberleri

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 7 yıl önce evinden ayrılan Nesrin Koçaklı'dan hala haber alınamadı. Acılı anne Yeter Koçaklı, kızının bulunması için devlete seslendi.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde 7 yıl önce 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Nesrin Koçaklı'dan hala haber alınamadı.

Acılı anne Yeter Koçaklı, 7 senedir kızının ne ölüsünün ne dirisinin bulunduğunu söyleyerek, "7 sene oldu. Liman arkasına gidiyorum diye gitti Erkan'la. Erkan çıkıyor benim kızım orada kalıyor. Devletime sesleniyorum ne ölüsü ne dirisi daha bulunamadı. 7 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bir mezarı olsun bilelim. Yaşasaydı beni arar bulurdu. Kardeşlerine ulaşır bana ulaşırdı. Benim kızımı öldürdüler, attılar. Ben kızımın cenazesini olsun bulayım. Kızımın mezarını bileyim, Kur'an okutayım" dedi.

2017 yılında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılan 16 yaşındaki Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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