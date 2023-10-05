Zonguldak'ta 67 yıllık Fevkani Köprüsü ulaşıma kapatıldı

67 yıllık Fevkani Köprüsü ulaşıma kapatıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan :

"Hafta sonu 8 ila 12 metrelik bloklar halinde köprünün kesilip nakledilmesi başlayacak"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta riskli yapı olduğu tespit edilen 67 yıllık Fevkani Köprüsü bugün itibarıyla hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Köprünün beş ayağının trafiğe kapatıldığını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Cumartesi-pazar günü de 8 ila 12 metrelik bloklar halinde köprünün kesilip nakledilmesi başlayacak" ifadelerine yer verdi.

67 yıllık Fevkani Köprüsü'nün depreme dayanıksız olması sebebiyle riskli yapı olarak tescil edilmesinin ardından yıkım süreci başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespit edilen köprünün yıkımı öncesi köprü altında bulunan iş yerlerinin doğal gaz, elektrik ve su bağlantıları kesilerek, esnafın tahliye işlemleri de başlatıldı. Köprünün trafiğe kapatılmasının ardından önce asfalt kazıma ardından da bloklar halinde kesilmesi çalışmalarının başlanacağını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şöyle dedi:

"Fevkani Köprüsü'nün riskli yapı olarak tescil edilmesinin ardından bir süreç başlamıştı. Bu süreç uzadı. Biz Elmaspark'ta esnafımızın ticaretlerine kaldıkları yerden devam etmeleri için geçici süre de olsa bir çalışma yaptığımızdan süreç biraz uzamış oldu. Ama bugün sabah itibariyle bugün itibarıyla 5 ayaklı Fevkani Köprümüzün beş ayağını da hem yaya hem araç trafiğine kapattık. Emniyet güçlerimizle birlikte trafiğin yoğunlaşmaması için gerçekten üç dört günden beri yoğun bir mesai sarf ediyorlar. Hem emniyet güçlerimize hem de mesai arkadaşlarımız olan zabıta görevlilerimize teşekkür ediyorum. En önemli teşekkürümü de vatandaşlarımıza ediyoruz" dedi.

"Riskli yapı ortadan kalktıktan sonra daha modern bir şehir merkezimiz olacak"

Köprünün kaldırılmasının ardından hayata geçecek projeyi de aktaran Başkan Alan, "Sağ olsun vatandaşımız da bize destek veriyor. Bu şekilde de inşallah bu süreci kimsenin burnu kanamadan iş sağlığı güvenliği kurallarına harfiyen uymak suretiyle yapacağız. Yıkımı yapacak firma yetkilileri ile de bu süreci tekrar görüştük. Teknik arkadaşlarımız sürekli sahada birlikte çalışıyorlar. Bugün itibarıyla asfaltı kemirme işi başlamış oldu. Yarın sabah itibarıyla da arkadaşlarımız firma aracılığıyla bariyerleme işlemlerine başlayacaklar. İnşallah cumartesi-pazar günü de 8 ila 12 metrelik bloklar halinde köprünün kesilip nakledilmesi başlayacak. Tek isteğimiz bu süreçte kimsenin burnu kanamadan en ufak bir riskli ortam oluşmadan riskli olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımının gerçekleştirilmesi ve bu riskten Zonguldak'ımızın kurtulması ve hemen daha modern bir şehir merkezine kavuşmak için bizim de altyapı ve üstyapı çalışmalarımız olacak. Bağlantı yollarımız olacak. İnşallah dere ıslahımızı tamamlayabilecek duruma gelecek köprünün kalkmasıyla beraber Zonguldak. Tarihi günler yaşıyoruz. Çok önemli bir süreç" diye konuştu.