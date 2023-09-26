Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çatı yangını

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Güney Mahallesinde meydana gelen çatı yangını ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin çatısında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK