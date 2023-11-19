Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Aşağıçayır köyünde ev yangını
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Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Aşağıçayır köyünde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Aşağıçayır köyünde yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Aşağıçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre bir evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanlarım yükselmesinin ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Şans olayda can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam