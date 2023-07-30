Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadın yüksekten düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yüksekten düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay akşam 20.50 sularında ilçeye bağlı Gülüç Merkez Mahallesi Erdem Yuva Evler'inde meydana geldi. İddiaya göre 61 yaşındaki Gülsüm Özkan bir anda fenalaşması sonucu yüksekten düşüp ağır yaralandı. Özkan'ın düştüğünü fark eden yakınları yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen ekipler Özkan'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK