Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

- Kdz. Ereğli'de otomobil takla attı; 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Ereğli Devrek Yolu üzerinde bulunan Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Erdal S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Ahmet Erdal S. ile otomobilin çarptığı yaya Miraç Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.