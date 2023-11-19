Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde aşırı yağıştan dolayı mahsur kalan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından 7 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahsur kalan 2 kişi; 7 saat sonra jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılca beldesinde meydana gelen aşırı yağıştan dolayı mahsur kalan tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi; jandarma asayiş ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeye ait bot yardımı ile 7 saat sonra kurtarılan 2 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. - ZONGULDAK