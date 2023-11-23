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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde genç kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlerken yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir genç, kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isterken yaralandı. Olay, Bozhane Limanı'nda meydana geldi. Genç, tekerlekli sandalyesiyle limana girdiği sırada halatı fark etmeyince düştü. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir genç, kayıp mürettebatı arama çalışmalarını izlemek isterken yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Limanı'nda yaşandı. Y.D. isimli genç tekerlekli sandalyesi ile limana girdiği sırada halatı fark etmeyince yere düştü. Gencin imdadına sağlık ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan Y.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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