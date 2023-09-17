Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Müstakil Evde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evin oturma odası bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, evin oturma odası bölümü kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçesine Sarıkadı Köyünde bulunan 2 katlı binanın bir odada yangın çıktı. Çetin Demirci'ye (23) ait evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sakinleri durumu Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında odanın biri tamamen yandı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK