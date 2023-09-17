Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 80 Evlerde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler kısa sürede eve ulaşarak yangının diğer bölümlere sıçramasını önledi. Yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, mutfak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde ikamet eden ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. - ZONGULDAK