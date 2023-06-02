Zonguldak Barosu üyesi Avukat Fikret Güngör için cenaze töreni düzenlendi

Antalya'da hayatını kaybeden Avukat Fikret Güngör için Alaplı Adliye binasında cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hakim, savcı, yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları, Zonguldak, Devrek, Çaycuma, Ereğli, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Güngör'ün cenazesi Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaplı Tepeköy Aile mezarlığına defnedildi.

Antalya'da yaşamını kaybeden Zonguldak Barosu üyelerinden Avukat Fikret Güngör için Alaplı Adliye binasında cenaze töreni düzenlendi.

Adliyede düzenlenen cenaze törenine, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, hakim, savcı, yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem baro başkanları, Zonguldak, Devrek, Çaycuma, Ereğli, avukatlar, ailesi ve yakınları katıldı. Törende bir dakikalık saygı duruşu ve merhum Fikret Güngör'ün Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç'ın yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Değerli Hakim, avukat ve savcılarım, adliyenin değerli çalışanları, Baro için acı bir gün. Ne yazık ki bugün üzüntü ve acı dolu bir günü yaşıyoruz. Değerli büyüğümüz Avukat Fikret Güngör renkli bir kişiydi. Aramızdan ayrıldığından dolayı üzüntü içindeyiz. Değerli üstadımız Av. Fikret Güngör abimize Allah'tan rahmet diliyor, ailenin tüm fertlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Merhum Av. Fikret Güngör'ün Adliye Binasının önünde helallik alındıktan sonra kalabalık bir meslektaş ve sevenlerinin eşliğinde Merkez Camisine götürüldü. Burada cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Alaplı Tepeköy Aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK