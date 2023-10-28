Ziraat Mühendisi Tarlaya 'Cumhuriyet 100 Yaşında' Yazdı

MERSİN'in Mut ilçesinde ziraat mühendisi, tarlaya traktörle ' Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.

Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Karadağ, danışmanlığını yaptığı bahçede 5 dekarlık alana 6 saatlik bir çalışmayla traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.