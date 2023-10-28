Ziraat Mühendisi Tarlaya 'Cumhuriyet 100 Yaşında' Yazdı
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Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.
MERSİN'in Mut ilçesinde ziraat mühendisi, tarlaya traktörle ' Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı.
Mut ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Alperen Osman Karadağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Karadağ, danışmanlığını yaptığı bahçede 5 dekarlık alana 6 saatlik bir çalışmayla traktörle sürerek 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam