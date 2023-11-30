Zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

D-100 kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Tuğral'ın (32) cenazesi yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Serdar Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Tuğral'ın cenazesi, Köşem Camisi'ne getirildi.

Burada Tuğral'ın babası, kentteki amatör spor kulüplerinden İzmit Selanikspor Başkanı İsmet Tuğral, taziyeleri kabul etti.

Tuğral'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde gece saatlerinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 5 kişinin yaralandığı kazada 61 NK 518 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Tuğral olay yerinde hayatını kaybetmişti.