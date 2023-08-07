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Zile'de Yavru Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

TOKAT'ın Zile ilçesinde ayağına ip dolanan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Üyük köyünde elektrik direklerine yuva yapan leylek, ayağına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Durumu fark edenler, Zile Belediyesi İtfaiyesi ile elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yavru leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracı ile indirilen leylek, ayağına dolanan ip çözüldükten sonra yuvasına bırakıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde ayağına ip dolanan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üyük köyünde elektrik direklerine yuva yapan leylek, ayağına takılan ip nedeniyle hareketsiz kaldı. Durumu fark edenler, Zile Belediyesi İtfaiyesi ile elektrik dağıtım şirketine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yavru leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracı ile indirilen leylek, ayağına dolanan ip çözüldükten sonra yuvasına bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Zile Yaşam Haberler

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